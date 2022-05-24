كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بالعلامة الكاملة
الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
تأهل فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بعد الفوز على الأنابيب الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وخسر الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-23 قبل أن يقلب النتيجة بثلاثة أشواط متتالية 25-21، و25-22، و31-29.
وبذلك يصعد الأهلي للدور الثاني بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الواك الغيني 3-1 في المباراة الأولى ثم الجمارك النيجري 3-0.
وتقام البطولة التي يحمل قرطاج لقبها في تونس.
الأهلي هو البطل التاريخي للبطولة بعشرة ألقاب، يأتي بعده الأنابيب الكيني بستة ألقاب.
واعتذر الأهلي عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة.
وحقق الأحمر آخر بطولاته في 2019 على حساب قرطاج التونسي في النهائي.
طالع أيضا
حوار خاص مع مهاب ياسر نجم سلة الزمالك
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش فيديو في الجول - احتفال لاعبات الأهلي والجماهير بتحقيق دوري مرتبط السيدات كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا كرة سلة - الجزيرة يتفوق على الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط انتهت كرة يد - سيدات مصر (19)-(21) السنغال.. نهاية المباراة كرة سلة - مباراة واحدة للتأهل إلى النهائي.. الأهلي يحسم الدربي ويهزم الزمالك في دوري المرتبط من يشجع نجوم الفن في كأس العالم؟ وأمنياتهم للعرب انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي