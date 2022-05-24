مران الأهلي - عودة السولية بعد تعافيه من الإصابة

كاف يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا

استعدادا لـ نهائي إفريقيا.. الكشف عن موعد وصول بعثة الأهلي إلى المغرب

الأهلي: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. ومستمرون في دعم سفر الجماهير إلى المغرب

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف تذاكر الأبطال إذا لم تحجز بالكامل.. وحصة كل فريق