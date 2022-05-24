كارباخال: علينا الحذر الشديد من سرعة ثلاثي هجوم ليفربول

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 15:12

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

يدرك داني كارباخال مدافع ريال مدريد مدى الخطورة التي يصنعها ثلاثي هجوم ليفربول، قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كارباخال لقناة ناديه: "يجب أن نكون حذرين للغاية لأن ثلاثي هجوم ليفربول سريع للغاية".

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وأضاف "هذا هو النهائي الخامس لي في دوري أبطال أوروبا. أن أكون جزءا من تاريخ ريال مدريد أمر رائع".

فيما قال زميله كاسيميرو: "تخطي باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي كان صعبا والآن يتعين علينا لعب الجزء الأصعب".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

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