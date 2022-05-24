بنزيمة: مبابي؟ ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة

رفض كريم بنزيمة نجم ريال مدريد التحدث عن كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الذي رفض الانتقال لناديه ومدد عقده مع الفريق الباريسي.

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

وقال بنزيمة لقناة movistar: "مبابي؟ سنلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت. هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة".

وشدد الدولي الفرنسي "أنا أركز فقط على نهائي دوري الأبطال".

¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

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