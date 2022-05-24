مساعد أنشيلوتي يتحدث عن تصريحات صلاح

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد ريال مدريد

تحدث ديفيد أنشيلوتي مساعد ونجل كارلو مدرب ريال مدريد عن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ديفيد أنشيلوتي في تصريحات نشرتها جريدة إندبيندينت: "من الرائع أن تلعب ضد ريال مدريد في نهائي بطولة مثل هذه، أتفهم أن أي لاعب لديه طموح للعب ضد أعظم فريق في البطولة".

وأضاف "اللاعبون في هذا المستوى قادرون على المنافسة حقا، لذلك من الجيد أن يجد لاعب مثل صلاح الدافع للتفكير في الانتقام".

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واستدرك "لكن الشيء الذي نملكه في ريال مدريد هو أننا نقاتل دائما".

وشدد "نحن لا نستسلم أبدا وهذا جزء من تاريخ هؤلاء اللاعبين وهذا النادي".

صلاح أعلن تحديه لريال مدريد في أكثر من مناسة، وتعجّب من دهشة البعض لصراحته وتصريحه برغبته في مواجهة ريال مدريد بحثًا عن الانتقام.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال مكرر عن نسخة 2018 التي خسرها الريدز وعرفت خروج صلاح مصابًا في الكتف خلال الشوط الأول.

وصرّح صلاح لشبكة سكاي سبورتس قبل أيام: "لو سألت أي شخص في ليفربول، فالكل سيخبرك بالرغبة في مواجهة ريال مدريد. لا أعلم لماذا لا يُسمَح لنا بالحديث عن تلك الأمور، ولكني أتحدث دون مشكلة، أردت تلك المباراة، أردت مواجهة ريال مدريد".

وأضاف "إنهم فريق رائع ويمتلكون مدربا ولاعبين رائعين، عندما سألوني عن الفريق الذي أفضّل مواجهته، قلت ريال مدريد، كانت إجابة سهلة".

واسترجع صلاح ما حدث في نهائي كييف 2018 "في تلك اللحظة تشعر بإحباط شديد، لماذا يحدث لي ذلك في تلك المباراة تحديدًا! ولكن مع الوقت تنسى ما حدث".

وكشف "عندما ذهبت في إجازة بعدها سألت نفسي: ماذا تريد؟ هل ترغب في مواصلة البكاء؟ أن تظل حزينًا ومتأثرًا بما حدث؟ أم تريد القتال مجددًا. وقد قاتلت بأفضل شكل ممكن، ولهذا نحن هنا الآن".

وأشار "المدرب اجتمع معنا في فترة الإعداد للموسم التالي وتحدث معنا. كنا نمتلك رغبة شرسة في الفوز بدوري أبطال أوروبا بالعام التالي، وفي الدوري الإنجليزي كنا قريبين للغاية. أعتقد أن خسارة نهائي كييف عادت علينا ببعض المنافع أيضًا".

وسجل صلاح 31 هدفا وصنع 15 في كافة المسابقات هذا الموسم، ويسعى لقيادة ليفربول لتحقيق ثلاثية تاريخية.

إذ حصد كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

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