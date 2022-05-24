كرة يد - 14 منتخبا مشاركا في أمم إفريقيا.. وموعد القرعة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن تأكيد مشاركة 14 منتخبا في منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف مصر النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل.

ويقام حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا بعد غد الخميس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.

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وكشف الاتحاد المصري عن المنتخبات المشاركة وجاءت كالآتي:

مصر - تونس - الجزائر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - الجابون - غينيا - كينيا - نيجيريا - السنغال - زامبيا.

ويشهد حفل إجراء القرعة مشاركة كل من أحمد الأحمر وكريم هنداوي وإبراهيم المصري ويحيى الدرع.

وتستضيف صالة حسن مصطفى، وصالة 6 أكتوبر الدولية منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وحصد منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا في النسخة الأخيرة عام 2020 والتي أقيمت في تونس.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة 7 مرات كثاني أكثر المنتخبات تتويجا بجانب الجزائر وخلف تونس صاحبة العشر ألقاب.

ومن المقرر أن تنظم مصر نسخة 2024، بعدما تم سحب النسخة الحالية من الجزائر والنسخة المقبلة من المغرب لخلافات سياسية بين البلدين.

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