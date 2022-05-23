مرتضى: أحد الإعلاميين سرب خبر توقيع بنشرقي لـ الأهلي.. وسنحقق أحلام الجمهور

الإثنين، 23 مايو 2022 - 23:50

كتب : بسام أبو بكر

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من التجديد لـ أشرف بنشرقي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى عبر قناة الشمس: "أغلقنا صفحة بنشرقي منذ أن أعلن الزمالك عدم التجديد له، والموقف لن يتغير إلا إذا جاء اللاعب وطلب تجديد تعاقده".

وأضاف "أحد الإعلاميين سرب خبر توقيع بنشرقي للأهلي والجميع سار خلفه".

أخبار متعلقة
عواد يمنع مفاجأة أسوان ويحمل الزمالك إلى نهائي كأس مصر مدرب أسوان: مواجهة الزمالك كانت مكافأة لنا.. رزق: واجهت سوء حظ في ركلة الجزاء رئيس أسوان: مستحيل أن يحتسب لنا الحكم 3 ضربات جزاء أمام الزمالك

وواصل "إذا أراد أحمد أو أمير الانتقال من منزلهما إلى منزل آخر لا أستطيع إجبارهما على غير ذلك، والأمر نفسه ينطبق على بنشرقي الذي إذا أراد الرحيل لناد آخر لا أستطيع منعه".

وأفصح "بنشرقي لم يرسل خطابا للزمالك ليخطرنا بموعد نهاية عقده".

وأكمل "بنشرقي لاعب مميز ومحترم وسيكمل معنا الموسم لنهايته في 30 أغسطس".

واستمر في تصريحاته "فترة السماح لتسديد غرامة نادي الزمالك بشأن غرامة محمد إبراهيم حتى لا نتعرض للإيقاف من التعاقدات تنتهي يوم 30 يونيو، وحتى هذا الوقت سنحاول تجميع المبلغ لسداده".

ووجه رسالة للجمهور قائلا: "كل ما يحلم به جمهور الزمالك من صفقات سيحدث".

وأتم تصريحاته "سنخوض مباراة الداخلية في كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، وهذا الأمر سيطبق على كل الفرق وليس الزمالك فقط".

طالع أيضا

جنون تسريبات غرفة ملابس مانشستر يونايتد

حسم مصير الشعباني مع المصري

موقف تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يعلق على الرحلات الفردية

الزمالك أشرف بنشرقي الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتذار بيتكوفيتش عن عدم تدريب المنتخب.. وتأجيل إعلان المدرب الجديد زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 أشرف صبحي: سندعم المنتخب ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.. وتحمست لعودة كيروش أحمد سامي: التفريط في أي لاعب بـ سيراميكا كليوباترا لن يكون بسهولة تعرف على مساعدي سواريس الأربعة المنتظرين في الأهلي طبيب الزمالك يكشف إصابة سيف فاروق جعفر خبر في الجول - بعد وصوله.. اجتماع بين سواريس والخطيب وموعد بداية عمله مع الأهلي خبر في الجول - استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة لقاء سموحة.. والأسباب
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتذار بيتكوفيتش عن عدم تدريب المنتخب.. وتأجيل إعلان المدرب الجديد 50 دقيقة | منتخب مصر
زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 ساعة | الكرة المصرية
تسريبات جديدة تهز إسبانيا.. راموس طلب الفوز بالكرة الذهبية 2019 ساعة | الدوري الإسباني
أشرف صبحي: سندعم المنتخب ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.. وتحمست لعودة كيروش ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مستثمر أقلية يبحث إيقاف عملية بيع نادي ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سامي: التفريط في أي لاعب بـ سيراميكا كليوباترا لن يكون بسهولة 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد إعلان اعتزاله.. وزير الرياضة يقرر ضم محمد إيهاب لمشروع البطل الأوليمبي 2 ساعة | رياضات أخرى
ميلان يوقع عقد شراكة طويل الأمد مع بوما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا