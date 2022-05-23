رسالة من محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 23 مايو 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة بعد نهاية الدوري الإنجليزي وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفا من على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليفوز بلقب الحذاء الذهبي بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن لم ننته بعد".

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وخسر ليفربول لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي انتصر في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وفاز لاعب من ليفربول بالحذاء الذهبي للمرة السابعة ليفك الشراكة مع آرسنال كأكثر الأندية فوزا باللقب.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

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