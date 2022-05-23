مباشر كأس مصر - الزمالك ضد أسوان
الإثنين، 23 مايو 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2021.
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انطلاق المباراة
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مباشر كأس مصر - الزمالك ضد أسوان 26 دقيقة | الكرة المصرية