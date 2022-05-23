مباشر كأس مصر - الزمالك ضد أسوان

المصري لـ في الجول: معين الشعباني باق في منصبه

الأهلي: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. ومستمرون في دعم سفر الجماهير إلى المغرب

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف تذاكر الأبطال إذا لم تحجز بالكامل.. وحصة كل فريق