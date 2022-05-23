حمرون وشكري نجيب يقودان هجوم فاركو.. وخماسي دفاعي في تشكيل الجونة

الإثنين، 23 مايو 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

فاركو - فيوتشر

يقود رزقي حمروني وشكري نجيب تشكيل فاركو الذي يدفع به نونو ألميدا مدرب الفريق لمواجهة الجونة بعد قليل.

ويلعب فاركو مع الجونة في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تشكيل فاركو مشاركة رزقي حمروني وشكري نجيب، بينما يدفع تامر مصفطى مدرب الجونة بخمسة لاعبين في خط الدفاع.

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وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

الحارس: محمد صبحي

الدفاع: جيفرسون إنكادا - رامي صبري - أحمد عوض - جابر كامل - عزمي غومة

الوسط: أحمد محمد البحراوي - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري

الهجوم: رزقي حمرون - شكري نجيب

بينما جاء تشكيل الجونة كالآتي

الحارس: عماد السيد

الدفاع: ألان تشامبادي - عمرو السعداوي - محمد نجيب - محمود الجزار - عمرو طارق

الوسط: إسلام محارب - سيف العجوز - ناصر ناصر - كريم طارق

الهجوم: أرنو راندريانانتينانيا

ويحتل فاركو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بينما يحتل الجونة المركزالـ 16 برصيد 17 نقطة.

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