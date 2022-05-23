هل تابعت ريال مدريد جيدا في دوري أبطال أوروبا.. اختبر معلوماتك عن الملكي

الإثنين، 23 مايو 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد

ووصل ريال مدريد إلى النهائي بعدما نجح في التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي ومانشستر سيتي.

فهل تتذكر جيدا مشوار الملكي في دوري الأبطال هذا الموسم؟

FilGoal.com يختبر مشجعي ريال مدريد من خلال هذا الاختبار عن الفريق

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ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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