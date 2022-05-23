جيرارد يتحدث عما طلبه من لاعبيه وإيذاء مانشستر سيتي

الإثنين، 23 مايو 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان

تحدث ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا عن رأيه فيما قدمه فريقه خلال الهزيمة الدرامية أمام مانشستر سيتي 3-2 في ختام الدوري الإنجليزي.

فيلا صدم متصدر الدوري الإنجليزي بعد التقدم في الشوط الأول بهدف دون رد، ثم التقدم مرة أخرى في الشوط الثاني 2-0، لكن سيتي قلب الطاولة بثلاثة أهداف في 6 دقائق ليتوج بلقب الدوري بعد منافسة قوية من ليفربول.

وقال جيرارد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "اللاعبون كانوا رائعين لمدة 70 دقيقة".

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وأضاف "ما طلبناه منهم قاموا به، وفعلوا المزيد. خطة اللعب كانت تسير بشكل رائع".

وتابع "كنا قادرين على إيذاء سيتي في لحظتين أو ثلاثة في المباراة، ولكننا قررنا الحفاظ على النتيجة بشكل مبكر جدا وتوقفنا عن اللعب".

وأكمل أسطورة ليفربول "لكي نكون منصفين، سيتي كشر عن أنيابه في الجزء الأخير من المباراة".

وواصل "كنت فخورا وسعيدا للغاية بما رأيته في أجزاء كبيرة من المباراة، وأنا متأكد أن الجماهير ستوافقني الرأي".

وشدد "رسالتي للجماهير هي أننا سنعود بشكل أفضل وأقوى. سنعمل بلا كلل لتقوية هذا الفريق".

وأتم "لقد بدأنا بالفعل التحضير للموسم الجديد وسوف يرون ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأنهى الفيلانز الموسم في المركز الـ14.

فيما توج سيتي باللقب بفارق نقطة عن الغريم ليفربول.

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