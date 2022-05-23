ترتيب صلاح بين منافسيه مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي

الإثنين، 23 مايو 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

أثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأحد أبرز الأسماء في الألفية الجديدة ككل.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 31 هدفا هذا الموسم، منها 23 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي، مما جعله يحصد جائزتي أفضل هداف وأفضل صانع أهداف.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح بعد نهاية الموسم مقارنة بأفضل لاعبي ومهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (23 هدفا)

1- سون هيونج مين (23 هدفا)

3- كريستيانو رونالدو (18 هدفا)

4- هاري كين (17 هدفا)

5- ساديو ماني (16 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (13 هدفا)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (12 هدفا)

3- أندي روبرتسون (10 أهداف)

3- ماسون ماونت (10 أهداف)

3- جارود بوين (10 أهداف)

3- هارفي بارنز (10 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- جورجينو (6 أهداف)

2- محمد صلاح (5 أهداف)

2- إيفان توني (5 أهداف)

2- ويلفريد زاها (5 أهداف)

5- رياض محرز (4 أهداف)

5- هاري كين (4 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (60 تسديدة)

2- هاري كين (55 تسديدة)

3- سون هيونج مين (49 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (139 تسديدة)

2- هاري كين (133 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (110 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- 7 لاعبين فقط ظهروا في كامل مباريات الجولات الـ38.

33- لعب نجم منتخب مصر 35 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فقد غاب عن مباراتين بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ومباراة أخرى بسبب الإصابة.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- لاعبان فقط لعبا كامل دقائق مباريات الجولات الـ38، هما ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وهوجو لوريس حارس توتنام (3420 دقيقة).

71- صلاح استبدل أكثر من مرة مؤخرا وغاب للمشاركة في أمم إفريقيا، ولعب ما مجموعه (2761 دقيقة).

ويقضي الجناح المصري موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 253 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 156 هدفا وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

وتوج بستة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022.

ويتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم حين يلاقي ريال مدريد في النهائي يوم السبت المقبل بباريس.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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