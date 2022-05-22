مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) بيراميدز.. محاولات من أصحاب الأرض

الأحد، 22 مايو 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الاتحاد - كأس الرابطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري المصري
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