كرة سلة - الزمالك يهزم سلاك الغيني ويواجه المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا

الأحد، 22 مايو 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

فاز فريق الزمالك لكرة السلة رجال على سلاك الغيني بنتيجة 66 – 49 في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL المقامة في رواندا تحت رعاية NBA.

وتأهل الزمالك لنصف النهائي بعد الفوز، ليواجه اتحاد المنستير التونسي الذي تغلب على كيب تاون الجنوب إفريقي.

وبذلك تكون مواجهة الزمالك واتحاد المنستير مكررة للعام الثاني على التوالي في نصف نهائي البطولة، بعدما لعب الفريقين معا في الموسم الماضي وفاز الأبيض.

ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL.

وتقام مباراة الزمالك واتحاد المنستير يوم الأربعاء المقبل.

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