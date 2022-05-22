هدية غير مكتملة من جيرارد.. ليفربول يهزم ولفرهامبتون ويخسر الدوري الإنجليزي أمام سيتي

الأحد، 22 مايو 2022 - 19:05

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف محمد صلاح في ولفرهامبتون

خسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة شرسة وطويلة مع مانشستر سيتي الذي فاز باللقب، وذلك رغم فوز الفريق الأحمر على ولفرهامبتون.

وحقق ليفربول الفوز على ولفرهامبتون بطريقة مثيرة بعدما قلب تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في الدقائق الأخيرة.

ليصل ليفربول إلى النقطة 92، ويخسر الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي فاز على أستون فيلا ووصل إلى النقطة 93.

ونجح محمد صلاح في إنهاء الدوري الإنجليزي كهداف للبطولة برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين نجم توتنهام.

وصف المباراة

تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة الثالثة ليفاجئ ليفربول وجمهور عن طريق بيدرو نيتو بعد متابعة لعرضية راؤول خيمينيز.

وبعد الهدف اندفع ليفربول للهجوم بكل قوة في محاولة لإحراز هدف التعادل.

لينجح ساديو ماني في إحراز التعادل في الدقيقة 24 بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من تياجو ألكانتارا وضعته في مواجهة المرمى.

وغادر تياجو ألكانتارا المباراة بين الشوطين للإصابة وشارك بدلا منه جيمس ميلنر.

وكذلك خرج جوسيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة وشارك بدلا منه الحارس البديل رودي.

واستمر ضغط ليفربول في محاولة لإحراز هدف التقدم الذي سيمنحه لقب الدوري في ظل تأخر مانشستر سيتي في النتيجة أمام أستون فيلا.

ومرة ثانية سجل ساديو ماني لليفربول هدفا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل النجم السنغالي.

نزول صلاح

وجاء الوقت ليشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي دخل الملعب في الدقيقة 58 بدلا من ديوجو جوتا.

هدية جديدة من أستون فيلا

وأثناء ضغط ليفربول بقوة ومحاولاته لإحراز هدف التقدم تلقى الفريق الأحمر هدية أخرى من قائده السابق ستيفن جيرارد المدير الفني لـ أستون فيلا الذي نجح فريقه في تسجيل الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي بقدم نجم ليفربول السابق كوتينيو.

ليصبح ليفربول على بعد هدف واحد فقط من الفوز بلقب الدوري.

وأجرى كلوب التغيير الأخير بنزول فيرمينو بدلا من نابي كيتا من أجل تنشيط الهجوم.

السماوي يقلب الطاولة على الجميع

وأثناء محاولات ليفربول من أجل إحراز هدف الفوز الذي سيمنحه لقب الدوري في حالة خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، نجح الفريق السماوي في إحراز 3 أهداف متتالية في شباك أستون فيلا.

ليحسم مانشستر سيتي بنفسه لقب الدوري الإنجليزي دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 84، بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

قبل أن يسجل أندرو روبيرتسون في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 89، ليفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

وينتظر ليفربول خوض آخر مباراة له في الموسم الحالي ضد ريال مدريد الإسباني يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول محمد صلاح ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إريكسن بعد الفوز على أرسنال وصناعته الأولى: شتان الفارق بين البداية والآن أرتيتا: إن لم تقتل المباراة.. مانشستر يونايتد سيقتلك مايكل أوين: صلاح لم يظهر مع ليفربول في آخر 3 مباريات راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة أثلتيك: عائد بعد 4 سنوات.. ولفرهامبتون يقترب من دييجو كوستا لتعويض ضحيته بالأرقام - أعادها بعد 6 أعوام.. راشفورد يكسر صيام 2020 ويواصل اصطياد الكبار تين هاج يحييكم.. قطار مانشستر يواصل التقدم ويكبد أرسنال خسارته الأولى
أخر الأخبار
الأمين جمال.. طفل معجزة مواليد 2007 يظهر في تدريبات برشلونة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أنس أسامة يشارك لأول مرة في مران الاتحاد السكندري 30 دقيقة | كرة سلة
إذاعة فرانس إنفو: بوجبا اعترف بالتعامل مع مشعوذ ولكن ليس لإصابة مبابي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيس يواصل الاصطياد من الدوري الإنجليزي ويضم روز باركلي ساعة | الكرة الأوروبية
العشري لـ في الجول: هدفنا المنافسة على المربع الذهبي.. وسنحاول الإبقاء على عبد الكبير الوادي ساعة | الكرة المصرية
طارق العشري مديرا فنيا لـ سموحة ساعة | الكرة المصرية
الصعود الثالث؟ هشام زكريا يتولى تدريب إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
إريكسن بعد الفوز على أرسنال وصناعته الأولى: شتان الفارق بين البداية والآن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد