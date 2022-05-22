مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) فيوتشر.. الفيديو يلغي الهدف
الأحد، 22 مايو 2022 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في الجولة الـ20 من الدوري التي تقام بملعب برج العرب.
ق. 39 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل.
ق. 37 جووووووول أوووول. كرة ثابتة نفذها الجلاسي وقابلها جريندو برأسية في المرمى.
ق. 33 محمد عنتر ينفرد تماااما بامرمى ويسدد بجانب المرمى.
انطلاق المباراة
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