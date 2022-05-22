انتهت في الدوري - المصري (0)-(1) فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في الجولة الـ20 من الدوري التي تقام بملعب برج العرب.

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ق 80: جووول كريم نيدفيد والأول لفيوتشر

ق 54: هدف غير محتسب لعمرو مرعي

ق 52: رأسية خطيرة من أحمد علاء تمر جوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل.

ق. 37 جووووووول أوووول. كرة ثابتة نفذها الجلاسي وقابلها جريندو برأسية في المرمى.

ق. 33 محمد عنتر ينفرد تماااما بامرمى ويسدد بجانب المرمى.

انطلاق المباراة