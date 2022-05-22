انتهت في الدوري - المصري (0)-(1) فيوتشر
الأحد، 22 مايو 2022 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في الجولة الـ20 من الدوري التي تقام بملعب برج العرب.
ق 80: جووول كريم نيدفيد والأول لفيوتشر
ق 54: هدف غير محتسب لعمرو مرعي
ق 52: رأسية خطيرة من أحمد علاء تمر جوار المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 39 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل.
ق. 37 جووووووول أوووول. كرة ثابتة نفذها الجلاسي وقابلها جريندو برأسية في المرمى.
ق. 33 محمد عنتر ينفرد تماااما بامرمى ويسدد بجانب المرمى.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
فيوتشر يقتحم المربع الذهبي بفوز صعب على المصري التشكيل - رمضان صبحي وفخر الدين في قيادة هجوم بيراميدز ضد الاتحاد قائمة الزمالك - عودة عبد الشافي أمام أسوان في كأس مصر الإسماعيلي يفلت مؤقتا من الهبوط رغم صاعقة البنك.. وسيراميكا يضاعف أوجاع المقاصة تشكيل فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام المصري خبر في الجول - تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني تشكيل المصري - جريندو ومرعي يقودان الهجوم أمام فيوتشر انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) - (2) البنك.. سيراميكا (4) - (1) المقاصة