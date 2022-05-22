مباشر حسم الكالتشيو – ساسولو (0)-(0) ميلان.. إنتر (0)-(0) سامبدوريا.. بداية المباراتين

إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي

تشكيل إنتر - مارتينيز يقود الهجوم أمام سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي

مباشر حسم الدوري - سيتي (0) - (1) فيلا.. ليفربول (1) - (1) ولفز.. تغيير مع بداية الشوط

التشكيل - دي بروين ومحرز يقودان مانشستر سيتي أمام أستون فيلا من أجل التتويج بالدوري

غرناطة لـ في الجول: سنضم مغاربة جدد لتكرار تجربة براهيمي والعربي

أطول دربي في التاريخ.. يوم حسم الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر