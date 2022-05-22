مباشر حسم الكالتشيو – ساسولو (0)-(0) ميلان.. إنتر (0)-(0) سامبدوريا.. بداية المباراتين

الأحد، 22 مايو 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان أمام إنتر

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ترتيب فرق القمة حاليا

1-ميلان: 84 نقطة.

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2-إنتر: 82 نقطة.

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ساسولو ضد ميلان (0-0)

بداية المباراة

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إنتر ضد سامبدوريا (0-0)

بداية المباراة

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الدوري الإيطالي إنتر ميلان سامبدوريا ساسولو
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