انتهت صراع البقاء - بيرنلي (1)-(2) نيوكاسل.. برينتفورد (1)-(2) ليدز يونايتد.. تحديد الهابط الثالث

الأحد، 22 مايو 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات حسم الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ترتيب صراع البقاء حسب النتائج الحالية:

17- ليدز يونايتد: 38 نقطة.

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18- بيرنلي 35 نقطة.

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ترتيب المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي

6-مانشستر يونايتد: 58 نقطة.

7- وست هام يونايتد: 56 نقطة.

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بيرنلي X نيوكاسل (1-2)

ق. جوول تقليص الفارق لبيرنلي عن طريق ماكسويل كورنيت

ق60. جووول ثان لنيوكاسل عن طريق كالوم ويلسون

تبديل لبيرنلي بخروج المدافع كونر روبرتس ودخول المهاجم فيجورست

ق19. جووول أول لنيوكاسل عن طريق ويلسون من ركلة جزاء

بداية المباراة

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برينتفورد X ليدز يونايتد (1-2)

ق94. جووووول قاتل لليدز يونايتد عن طريق جاك هاريسون

ق74. جوووول التعادل لبرينتفورد عن طريق سرجي كانوس

ق55. جووول أول لليدز يونايتد عن طريق رافينيا

ق20. هدف ملغي لليدز يونايتد عن طريق جو جيلهاردت

بداية المباراة

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كريستال بالاس X مانشستر يونايتد (1-0)

ق37. جووول أول لكريستال بالاس عن طريق ويلفريد زاها

بداية المباراة

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برايتون X وست هام (3-1)

ق88. جووول ثالث لبرايتون عن طريق باسكال جروس

ق80. جووول ثاني لبرايتون عن طريق باسكال جروس

ق51. جوووول التعادل لبرايتون عن طريق جويل فيلتمان

ق. 40 جوووول أول لوست هام عن طريق مايكل أنطونيو

بداية المباراة

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الدوري الإنجليزي
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