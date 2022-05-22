مباشر حسم الدوري - سيتي (0) - (1) فيلا.. ليفربول (1) - (1) ولفز.. تغيير مع بداية الشوط

الأحد، 22 مايو 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، وليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا منهنا

يمكنك متابعة مباراة ليفربول وولفرهامبتون منهنا

أخبار متعلقة
كلوب يفسر قرار وجود صلاح على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون مباشر صراع الأبطال - نورويتش (0) (2) توتنام.. أرسنال (2) (1) إيفرتون عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول على تصريحات سيد عبد الحفيظ بسام: لم أوقع لأي فريق.. ومفاوضاتي مع الزمالك مستمرة

-------------------------------

يحتاج مانشستر سيتي للفوز لحسم اللقب رسميا دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول.

حال تعادل مانشستر سيتي، سيحتاج لتعادل أو هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

على الجانب، يحتاج ليفربول للفوز مع تعثر مانشستر سيتي لحسم اللقب الـ20.

الحالة التي ستقودنا لمباراة فاصلة هي هزيمة مانشستر سيتي بستة أهداف دون مقابل وتعادل ليفربول مع ولفرهامبتون بخمسة أهداف لكل منهما.

--------------------------------

مانشستر سيتي وأستون فيلا

ق48: دي بروين يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

دخول زينشينكو وخروج فيرناندينو مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جوووووووووووول أول لأستون فيلا عن طريق ماتي كاش بعد عرضية من لوكاس ديني

ق30: خيسوس يهدر فرصة جديدة لمانشستر سيتي

ق27: رياض محرز يتوغل ويلغب عرضية إلى خيسوس ينقذها الدفاع قبل أن تصل إلى الشباك

ق22: تسديدة من فودين بجوار القائم بقليل

ق9: توقف اللعب لإصابة لوكاس ديني

ق8: خطأ من فيرناندينو وإيديرسون ينقذ الموقف

ق6: تسديدة قوية من كانسيلو في الدفاع

--------------------------------

ليفربول وولفرهامبتون

خروج خوسيه سا ودخول رودي

خروج تياجو ألكانتارا ودخول جيمس ميلنر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: تياجو يغادر الملعب مصابا

ق38: هوانج هي تشان يهدر فرصة هدف مؤكد لولفرهامبتون بعد تمريرة من جوني

ق27: فرصة ثلاثية لليفربول تضيع بعد تسديدة من أرنولد في الدفاع ثم ماني في الدفاع وأخيرا روبيرتسون فوق العارضة

ق23: جوووووووووووول ماني يتعادل بتسديدة قوية على يسار سا بعد تمريرة من تياجو

ق21: خروج بيدرو نيتو مصابا ودخول هوانج

ق17: ديندونكر يهدر فرصة قتل المباراة، نيتو يتوغل ويلعب عرضية إلى ديندونكر الذي سدد فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء

ق9: تمريرة من تياجو إلى دياز وسا يخرج من مرماه لينقذ الهدف

ق3: جوووووول أول لولفرهامبتون عن طريق بيدرو نيتو

بداية المباراتين

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي مباشر حسم الكالتشيو – ساسولو (0)-(0) ميلان.. إنتر (0)-(0) سامبدوريا.. بداية المباراتين تشكيل إنتر - مارتينيز يقود الهجوم أمام سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي تشكيل ميلان – جيرو يقود الهجوم.. وزلاتان احتياطي أمام ساسولو مباشر صراع الأبطال - نورويتش (0) (2) توتنام.. أرسنال (2) (1) إيفرتون التشكيل - دي بروين ومحرز يقودان مانشستر سيتي أمام أستون فيلا من أجل التتويج بالدوري غرناطة لـ في الجول: سنضم مغاربة جدد لتكرار تجربة براهيمي والعربي أطول دربي في التاريخ.. يوم حسم الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر
أخر الأخبار
تشكيل فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام المصري 4 دقيقة | الكرة المصرية
إديرسون وأليسون يتقاسمان جائزة القفاز الذهبي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني 11 دقيقة | الكرة المصرية
إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي 14 دقيقة | المحترفون
تشكيل المصري - جريندو ومرعي يقودان الهجوم أمام فيوتشر 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر حسم الكالتشيو – ساسولو (0)-(0) ميلان.. إنتر (0)-(0) سامبدوريا.. بداية المباراتين 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
NBA - ميامي هيت يحقق فوزا ثمينا أمام بوسطن ويخطف التقدم في نهائي الشرق 48 دقيقة | كرة سلة
تشكيل إنتر - مارتينيز يقود الهجوم أمام سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 عودة حجازي وكوكا وظهور أول لـ حمدي.. إيهاب جلال يضم 12 محترفا لقائمة منتخب مصر