انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون

الأحد، 22 مايو 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

نورويتش - توتنام

يحل توتنام هوتسبير ضيفًا على نورويتش سيتي في الجولة 38 للدوري الإنجليزي، ويستقبل أرسنال نظيره إيفرتون في نفس التوقيت، وقطبا لندن يتنافسان على المقعد الرابع في دوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراتين

تابع أحداث مباراة نورويتش وتوتنام من هـــنــــا

تابع أحداث مباراة أرسنال وإيفرتون من هـــنـــا

--------------------------

نورويتش (0) (5) توتنام

نهاية المباراة

ق.75 جووووووووووول سون يسجل الخامس وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ق.70 جووووووووووول سون هيونج مين يضيف الرابع بعد دقيقة من إهدار انفراد كامل

ق.62 جووووووووول كولوسيفكسي يطلع رصاصة الرحمة ويسجل الثالث بطريقة رائعة

ق.62 أووووووه يا ربااااااه كولوسيفسكي يواجه الشباك الفارغة ويفضل التمرير لـ سون لمساعدته في صراع الهداف، لكن الدفاع يبعدها من أمام الكوري

ق.61 سون يهدر فرصة خطيرة بشكل غريب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 هوجو لوريس يبعد كرة خطيرة لـ نورويتش إلى ركنية

ق.32 جوووووووول هاري كين يسجل الثاني لـ توتنام بضربة رأسية بعد خطأ قاتل من كرول وعرضية جديدة من بينتانكور

ق.23 خطأ دفاعي يستغله ميلوت راشيكا ويطلق تسديدة أرضية قوية لكنها تمر بجوار قائم هوجو لوريس

ق.9 جووووووووول توتنام يسجل الهدف الأول بواسطة كولوسفسكي بعد عرضية بينتانكور

ق.8 هجمة خطيرة لـ توتنام قادها كولوسفسكي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية نحو المتقدم هويبرج الذي أهدر بغرابة بتسديدة فوق العارضة في لقطة شهدت تعثر الحكم وسقوطه

بداية المباراة

---------------------------

أرسنال (5) (1) إيفرتون

نهاية المباراة

ق.82 جوووووول أوديجارد يسجل الخامس لـ أرسنال

ق.60 جوووووووووول أرسنال يسجل الرابع بواسطة مارتينيلي

ق.56 جووووووووول سيدريك سواريس يضيف الثالث لـ أرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 جوووووووول إيفرتون يقلص الفارق بواسطة البديل فان دي بيك

ق.31 جووووووووول أرسنال يضيف الثاني بواسطة نكيتياه بصناعة مارتينيلي

ق.26 جووووووووول أرسنال يتقدم بهدف أول بواسطة مارتينيلي من ركلة جزاء

ق.25 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لـ أرسنال مع اشتباه لمسة يد على إيوبي

ق.20 تسديدة خطيرة من جراي يتصدى لها آرون رامسديل

ق.11 تصدٍ رائع من بيجوفيتش أمام تسديدة مارتينيلي الرائعة بعد تمريرة نكيتياه

بداية المباراة

-----------------------

حسابات الصعود:

الترتيب:

4- توتنام (68 نقطة)

5- أرسنال (66 نقطة)

الفرص:

الفوز يصعد بـ توتنام لدوري أبطال أوروبا دون حسابات، وكذلك التعادل يصعد به حال تفوقه على أرسنال بفارق الأهداف.

فارق الأهداف حاليًا:

توتنام (+24)

أرسنال (+9)

أرسنال من جانبه يحتاج إلى الفوز ولا شيء غيره، مع خسارة توتنام لمباراته أمام نورويتش.

الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
تين هاج: واجهنا خصما تكتل دفاعيا بقوة.. ولكن رد فعلنا كان جيدا رباعية جديدة.. يونايتد ينتصر في وديته الثانية على ميلبورن فيكتوري الأسترالي أثليتك: لينجارد يفكر في عرض سعودي أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي سكاي: تمت الصفقة الثانية.. ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد من أياكس "الحارس النموذجي".. برينتفورد يتعاقد مع ستراكوشا كلوب يوضح إصابة جوتا وأليسون ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو
أخر الأخبار
تين هاج: واجهنا خصما تكتل دفاعيا بقوة.. ولكن رد فعلنا كان جيدا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناشئات السلة يهزمن المكسيك.. ونحو ترتيب أعلى في كأس العالم 18 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا لـ كرة يد - إلى كأس العالم.. المغرب يفوز على غينيا ويبلغ نصف النهائي 47 دقيقة | كرة يد
رباعية جديدة.. يونايتد ينتصر في وديته الثانية على ميلبورن فيكتوري الأسترالي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: انتهى وقت التكهنات.. جنابري يوافق على التجديد لـ بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
أس: شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو ساعة | الكرة الأوروبية
توخيل عن عودة لوكاكو: من غير المرجح لكن هناك فرصة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: لينجارد يفكر في عرض سعودي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي