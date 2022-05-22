كرة سلة - المنستير إلى نصف نهائي إفريقيا منتظرا المتأهل من مواجهة الزمالك

الأحد، 22 مايو 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد المنستيري لكرة السلة

تأهل اتحاد المنستير التونسي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لأندية السلة المقامة تحت رعاية NBA في رواندا.

وتغلب المنستير على كيب تاون الجنوب إفريقي بنتيجة 106-67 ليتأهل إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة الزمالك وسلاك الغيني.

ويواجه الزمالك فريق سلاك الغيني في السادسة من مساء اليوم في ختام مباريات ربع النهائي.

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وكان اتحاد المنستير قد حصل على وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من الزمالك في المباراة النهائية.

وتقدم اتحاد المنستير في الشوط الأول بنتيجة 44-33 واستمر التفوق التونسي في الفترة الثالثة.

بينما شهدت الفترة الرابعة تفوقا كبيرا للفريق التونسي الذي حسم تلك الفترة بنتيجة 35-8 لينتهي اللقاء بـ 106-67.

وينتظر اتحاد المنستير الفائز من مواجهة الزمالك وسلاك ليواجهه في نصف النهائي مساء الأربعاء.

وحال تأهل الزمالك فسيشهد نصف النهائي تكرار نهائي النسخة الماضية.

كرة سلة اتحاد المنستير الزمالك
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