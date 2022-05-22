التشكيل - دي بروين ومحرز يقودان مانشستر سيتي أمام أستون فيلا من أجل التتويج بالدوري

الأحد، 22 مايو 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

احتفال لابورت بالهدف مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

يعود فيل فودين إلى التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقود كيفن دي بروين ورياض محرز الفريق السماوي بحثا عن التتويج بلقب الدوري.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحد عن ليفربول قبل الجولة الختامية.

أخبار متعلقة
مانشستر سيتي يكرم فيرناندينيو بهذه الطريقة فيرناندينيو يستخدم تغريدة قديمة في توديع مانشستر سيتي أساطير الشمال - برباتوف وكاراجر وإيفرا وكاوت.. ليفربول يهزم مانشستر يونايتد في الموقعة الخيرية إلغاء حفل مانشستر يونايتد السنوي بعد طلب من اللاعبين

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع: ستونز - فيرناندينو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين - محرز - فودين

الهجوم: جابرييل خيسوس

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم لقب الدوري دون الانتظار لمواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

أما في حال تعثر ليفربول بالتعادل أو الخسارة يتوج مانشستر سيتي باللقب.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
تين هاج: استهدف إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة ولكن ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية بنزيمة: هكذا نهزم ليفربول ونتوج بدوري الأبطال قائمة إنجلترا - اسمان جديدان وعودة توموري لمواجهات المجر وإيطاليا وألمانيا كارباخال: علينا الحذر الشديد من سرعة ثلاثي هجوم ليفربول الرد بالأرقام على "ميلان بطل الدوري بنور الله" بنزيمة: مبابي؟ ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة
أخر الأخبار
المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد 10 دقيقة | الكرة المصرية
حجازي بعد خسارة كلاسيكو الهلال: أمامنا 3 نهائيات.. ونستحق لقب الدوري السعودي 10 دقيقة | الوطن العربي
مونت كارلو: تشواميني مدريدي 15 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - إيبوكا يقود إنبي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج: استهدف إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
شكوى اتحاد الشرطة ضد لاعب العبور.. والرد من النادي ساعة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك عن مشوار ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | كويز في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك