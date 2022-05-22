التشكيل - دي بروين ومحرز يقودان مانشستر سيتي أمام أستون فيلا من أجل التتويج بالدوري

يعود فيل فودين إلى التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقود كيفن دي بروين ورياض محرز الفريق السماوي بحثا عن التتويج بلقب الدوري.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحد عن ليفربول قبل الجولة الختامية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع: ستونز - فيرناندينو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين - محرز - فودين

الهجوم: جابرييل خيسوس

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم لقب الدوري دون الانتظار لمواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

أما في حال تعثر ليفربول بالتعادل أو الخسارة يتوج مانشستر سيتي باللقب.