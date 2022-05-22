مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) - (1) البنك.. سيراميكا (2) - (1) المقاصة

الأحد، 22 مايو 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - باهر المحمدي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع العشرين من عمر الدوري الممتاز، بين الإسماعيلي والبنك الأهلي، وبين سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي ثامنا بـ 25 نقطة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر بـ 21 نقطة، فيما يقبع مصر للمقاصة في المركز السابع عشر بـ 13 نقطة.

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الإسماعيلي (1) - (1) البنك الأهلي

ق 62 بطاقة حمراء ترسل عصام صبحي ظهير الدراويش إلى خارج الملعب

ق 48 جووول كريم بامبو يحرز التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30 إنذار لمحمد هلال مهاجم البنك

ق 14 جووول أحمد مدبولي يفتك الكرة بعد خطأ فادح من الزنفلي ليهدي الكرة إلى محمد الشامي الذي يسجل في الشباك

بداية المباراة

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سيراميكا كليوباترا (2) - (1) مصر للمقاصة

ق 68 جووول عبد الله محمود يسجل الثاني لسيراميكا

ق64 ركلة جزاء ضائعة للمقاصة.. محمد محسن يهدر

ق 59 ركلة جزاء لصالح مصر للمقاصة بعد إعاقة كريم حلاوة من اللاعب مصعب البطاط داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39 جووول التعادل.. أحمد محسن يدرك التعادل لسيراميكا

ق 28 رأسية خطيرة من شادي حسين ولكن في القائم

ق 15 جووول كريم حلاوة يسجل الهدف الأول للمقاصة استغلالا لانفراد بعد تمريرة من سيرجي إيريك

بداية المباراة

الإسماعيلي مصر للمقاصة الدوري المصري سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي
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