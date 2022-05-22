استراحة في الدوري - الإسماعيلي (1) - (0) البنك.. سيراميكا (1) - (1) المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع العشرين من عمر الدوري الممتاز، بين الإسماعيلي والبنك الأهلي، وبين سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي ثامنا بـ 25 نقطة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر بـ 21 نقطة، فيما يقبع مصر للمقاصة في المركز السابع عشر بـ 13 نقطة.

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الإسماعيلي (1) - (0) البنك الأهلي

نهاية الشوط الأول

ق 30 إنذار لمحمد هلال مهاجم البنك

ق 14 جووول أحمد مدبولي يفتك الكرة بعد خطأ فادح من الزنفلي ليهدي الكرة إلى محمد الشامي الذي يسجل في الشباك

بداية المباراة

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البنك الأهلي (1) - (1) مصر للمقاصة

نهاية الشوط الأول

ق 39 جووول التعادل.. أحمد محسن يدرك التعادل لسيراميكا

ق 28 رأسية خطيرة من شادي حسين ولكن في القائم

ق 15 جووول كريم حلاوة يسجل الهدف الأول للمقاصة استغلالا لانفراد بعد تمريرة من سيرجي إيريك

بداية المباراة