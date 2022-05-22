مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. سيراميكا (0) - (0) المقاصة
الأحد، 22 مايو 2022 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأسبوع العشرين من عمر الدوري الممتاز، بين الإسماعيلي والبنك الأهلي، وبين سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة.
ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي ثامنا بـ 25 نقطة.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر بـ 21 نقطة، فيما يقبع مصر للمقاصة في المركز السابع عشر بـ 13 نقطة.
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الإسماعيلي (0) - (0) البنك الأهلي
بداية المباراة
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البنك الأهلي (0) - (0) مصر للمقاصة
بداية المباراة
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