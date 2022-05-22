مدير الإعلام في الاتحاد المغربي: طلب الأهلي لضمانات أمنية من المغرب "عيب وعار"

تحدث محمد مقروف مدير إدارة الإعلام في الاتحاد المغربي لكرة القدم عن المخاوف الأمنية المحيطة بنهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع بين الأهلي والوداد.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قد قال إنه يتمنى فوز الوداد ولكن هذا لن يؤثر على أجواء المنافسة الرياضية الشريفة في النهائي الذي سيقام في مركب محمد الخامس يوم 30 يونيو.

وقال مقروف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تصريحات فوزي لقجع أتت بعد فوز نهضة بركان بكأس الكونفدرالية ردا على الاتهامات التي تطرح في وسائل الإعلام المصرية".

وأضاف "هناك علاقات كبيرة ووطيدة بين الإعلاميين المغربيين والمصريين. كان ردا طبيعيا من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم".

وأوضح "من حق جميع الدول الإفريقية أن تتقدم بطلبات لاستضافة الأحداث القارية وهذا ما قام به المغرب. مصر لم تتقدم بطلب استضافة، ما يعني أنها كانت خارج هذا الإطار ولا دخل لها في التنافس الذي كان بين المغرب والسنغال".

وتابع "أقيم تصويت من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأتت النتيجة كبيرة لصالح المغرب".

"باتريس موتسيبي رئيس كاف تلقى عرضا من رئيس الاتحاد السنغالي يعكس رغبة رئيس السنغال في تنظيم حدثا على الملعب الجديد الذي دشن مؤخرا (عبد الله واد) والذي استضاف مباراة مصر والسنغال الأخيرة، ولذلك ترك مهلة للتوافق حرصا على العلاقات بين البلدين، ولكن لم يحدث التوافق وانسحبت السنغال".

"في العام الماضي حين تم اختيار المغرب لم يكن هناك فريقا مغربيا في النهائي وفاز الأهلي بها في أراضينا وكانت الأمور طيبة. يجب ألا ينساق المحترفون وراء اتهامات باطلة بلا دليل مثل سيطرة فوزي لقجع على كاف".

وعن مسألة التذاكر المحددة لجماهير الأهلي قال مقروف: "هذا الموضوع يخص الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الجامعة المغربية. لقجع قال إن المغرب لن يبخل في تقديم جميع التسهيلات لجمهور الأهلي وهذا من شيم المغرب".

وأضاف "خلال كأس العالم للأندية كان هناك تنسيقا كبيرا بين فوزي ولقجع وهاني أبو ريدة للحفاظ على مصالح الأهلي، وفي ملف تنظيم مصر لكأس أمم إفريقيا أيضا. لا يمكن للمغرب كما قال لقجع أن يخرج عن هذا الإطار".

وأوضح "الأمور ستسير وفقا للمتعارف عليه، جواز السفر والتأشيرة وتذكرة الملعب كل ما يتطلبه الأمر لحضور المباراة، وستكون احتفالية بين جماهير الأهلي والوداد بالنظر للعلاقات التاريخية بين البلدين".

وعن المخاوف الأمنية والتنظيمية قال مقروف: "الأهلي نادي كبير عودنا على الرزانة في الحديث والبلاغات. عيب ومن العار أن يطلب ضمانات أمنية من بلد مثل المغرب. من المؤسف أن يطرح هذا في بلاغ من جانب الأهلي".

وتابع "لم يتعرض أي لاعب لأي مخاطر خلال مباراة الرجاء. وقوع بعض المشاحنات أمر معروف في العالم كله. المباراة من تنظيم الاتحاد الإفريقي بمعية الجامعة المغربية لكرة القدم. الجامعة تجيد التنظيم واستضفنا عدة أحداث منها كأس العالم للأندية".

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