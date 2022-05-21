مباشر في الدوري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. فرصة بترولية جديدة
السبت، 21 مايو 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.
ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 29: مصطفى دويدار يسدد كرة أعلى عارضة الشناوي
ق 23: مصطفى شلبي يراوغ لاعبان من الأهلي ويسدد كرة جاءت سهلة في يد الشناوي.
ق 15: تمهيد من محمد شريف للكرة إلى أفشة الذي سدد كرة أرضية أبعدها جاد لركنية
ق 12: محمود جاد يتالق ويبعد الكرة قبل محمد شريف
ق 3: عرضية من صلاح محسن ورأسية من محمد شريف هيأها لحسين الشحات الذي لم يشتت
ق 1: إيبوكا يتسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بعد مرواغة رامي ربيعة لكن كرته تمر بجوار القائم
بداية اللقاء