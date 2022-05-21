مباشر في الدوري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. فرصة بترولية جديدة

السبت، 21 مايو 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - محمد شريف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 29: مصطفى دويدار يسدد كرة أعلى عارضة الشناوي

ق 23: مصطفى شلبي يراوغ لاعبان من الأهلي ويسدد كرة جاءت سهلة في يد الشناوي.

ق 15: تمهيد من محمد شريف للكرة إلى أفشة الذي سدد كرة أرضية أبعدها جاد لركنية

ق 12: محمود جاد يتالق ويبعد الكرة قبل محمد شريف

ق 3: عرضية من صلاح محسن ورأسية من محمد شريف هيأها لحسين الشحات الذي لم يشتت

ق 1: إيبوكا يتسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بعد مرواغة رامي ربيعة لكن كرته تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

الدوري المصري في الدوري الأهلي إنبي
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