استراحة في الدوري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 45: صلاح ريكو يتحصل على بطاقتة صفراء بعد عرقلة رامي ربيعة

ق 38: صلاح محسن يتلقى كرة طولية من طاهر ويسدد منفردا أعلى من العارضة

ق 29: مصطفى دويدار يسدد كرة أعلى عارضة الشناوي

ق 23: مصطفى شلبي يراوغ لاعبان من الأهلي ويسدد كرة جاءت سهلة في يد الشناوي.

ق 15: تمهيد من محمد شريف للكرة إلى أفشة الذي سدد كرة أرضية أبعدها جاد لركنية

ق 12: محمود جاد يتالق ويبعد الكرة قبل محمد شريف

ق 3: عرضية من صلاح محسن ورأسية من محمد شريف هيأها لحسين الشحات الذي لم يشتت

ق 1: إيبوكا يتسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بعد مرواغة رامي ربيعة لكن كرته تمر بجوار القائم

بداية اللقاء