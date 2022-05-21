الدوري التركي - كوكا ينهي مشواره مع كونيا سبور بالتعادل مع بيشكتاش

السبت، 21 مايو 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا وأحمد كاليك - كونيا سبور

أنهى أحمد حسن كوكا مشواره مع كونيا سبور في الدوري التركي بالمشاركة كبديل ضد بيشكتاش في الجولة 38 من المسابقة.

وخاض الدولي المصري الموسم الحالي معارا من صفوف أولمبياكوس اليوناني لكونيا سبور.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، فتقدم كونيا سبور أولا عن طريق البوسني عمار رحمانوفيتش.

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وشارك كوكا في بداية الشوط الثاني بدلا من الألباني سوكول شيكالاشي.

وتحصل كوكا على بطاقة صفراء قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

وأدرك بيشكتاش التعادل على ميدانه عن طريق كينان كيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

كوكا (28 عاما) خاض الموسم الجاري إجمالا 37 مباراة في جميع المسابقات وسجل 11 هدفا وصنع 4.

تعادل أنهى به كونيا سبور مشواره الموسم الجاري في الدوري برصيد 68 نقطة في المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي.

بينما أنهى بيشكتاش -حامل لقب الموسم الماضي- مشواره في المركز السادس برصيد 59.

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