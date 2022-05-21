دي مارزيو: لا مزيد من التكهنات.. مبابي سيجدد مع سان جيرمان وموعد الإعلان المحتمل

السبت، 21 مايو 2022 - 13:52

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

انتهت التكهنات والشكوك وكيليان مبابي سيبقى لاعبا في باريس سان جيرمان ولن ينتقل إلى ريال مدريد.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت فإن مبابي قرر بالفعل البقاء في باريس.

وقال دي مارزيو: "انتهت التكهنات، مبابي سيجدد تعاقده مع سان جيرمان".

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وأضاف "القرار تم اتخاذه مساء أمس الجمعة بعد نقطة التحول".

وأتم "ربما يكون الإعلان عن تجديد التعاقد مساء اليوم بعد لقاء ميتز بالدوري الفرنسي بعدما كان لديه اتفاقا شفهيا مع ريال مدريد لبعض الوقت".

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وكان ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

لكن ما هي نقطة التحول المقصودة؟

حتى مساء الجمعة كان مبابي في طريقه إلى ريال مدريد لكن قدم سان جيرمان عرضا خياليا.

وذكر موقع "يوروسبورت" في نسخته الإسبانية تفاصيل العرض بحصول مبابي على على 300 مليون يورو من باريس كمكافأة توقيع على العقد الجديد و100 مليون أخرى صافية سنويا في كل سنة من تعاقده الجديد.

هذا بالإضافة لحصوله بشكل كامل على العائد من حق استغلال صورته.

وأكد التقرير أن مبابي تعرض لضغوط شديدة كي لا يغادر فرنسا في ظل كونه شخصية هامة في قيمة نابليون بونابرت وشارل ديجول وآلان بروست "سائق الفورميولا 1" وزين الدين زيدان.

في السياق ذاته أكدت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن سان جيرمان وافق على توقيع مبابي على عقد لثلاث سنوات بدل من خمسة لإقناعه بالبقاء.

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