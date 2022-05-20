نهائي دوري أبطال إفريقيا - تحديد أسعار تذاكر سفر جماهير الأهلي للمغرب

الجمعة، 20 مايو 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

حددت الشركات المفوضة من الأهلي بشأن سفر الجماهير إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أسعار تذاكر السفر والشروط.

ويلتقي الأهلي مع الوداد على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستتكلف رحلة اليوم الواحد إلى المغرب 14 ألف و950 جنيه والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب.

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي مران الأهلي - مشاركة الشناوي وجلسة بين موسيماني وبانون وأبو عبلة الأهلي يعلن إصابة محمد عبد المنعم تقرير: إصابة جديدة تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

كما تتوفر رحلة أخرى لمدة 4 أيام 3 ليالي بقيمة 18 ألف جنيه.

وكان الخطيب قرر "تشكيل لجنة تضم كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي خالد مرتجي أمين الصندوق وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص".

كما كلف الخطيب كل من "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي قبل موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال. والتي أعلن كاف عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم".

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

طالع أيضا:

رسالة روديجير الأخيرة.. عن اجتماع المسلمين في دورة المياه

تصريحات غاضبة من مصطفى محمد

غيابات عديدة في قائمة الأهلي

محترف وحيد في قائمة إثيوبيا لمواجهة مصر

الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا السفر إلى المغرب
نرشح لكم
شباب بلوزداد يخصص 200 تذكرة لجماهيره في مواجهة الزمالك في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء بلوزداد قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وعبد الغني.. وغياب أكينيولا أمام بلوزداد دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام شباب بلوزداد مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحل الوحيد لقيد صفقات الزمالك الشتوية إفريقيا في الجول يكشف خطة الزمالك لقيد صفقات يناير بالقائمة الإفريقية رابطة الأندية ترفض تأجيل مواجهتي الزمالك وفيوتشر في الدوري بسبب إفريقيا مؤتمر الزمالك - عبد الشافي: نسعى لتغيير البداية غير الجيدة في إفريقيا.. ونعلم أننا مقصرون
أخر الأخبار
محامي كهربا: فيفا أعطانا أكثر من المهلة المعتادة.. ورفع الإيقاف بمجرد السداد 7 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف إصابة السولية ويعلن غيابه عن مباراة فلامنجو 7 ساعة | الكرة المصرية
وكيل بلحاج: أرسلت خطابا خاصا لاتحاد الكرة فوجدته على المواقع.. ومهلة قبل الإجراءات القانونية 7 ساعة | الكرة المصرية
تمهيدا لاستضافة مباراة الداخلية.. تجربة تقنية الفيديو في ملعب اتحاد الشرطة 8 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أنس أسامة وأحمد عادل.. وهذا موقفنا 9 ساعة | كرة يد
أدار مباراة الأهلي وسياتل.. تعرف على حكم نهائي كأس العالم للأندية 9 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الرابعة.. مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي أمام فلامنجو 9 ساعة | كأس العالم للأندية
شباب بلوزداد يخصص 200 تذكرة لجماهيره في مواجهة الزمالك 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز