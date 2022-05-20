مباشر نهائي الكونفدرالية – نهضة بركان (0)-(0) أورلاندو بايرتس.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويسعى الفريق المغربي لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2019 ومواصلة السيطرة المغربية بلقب ثالث على التوالي.

فيما يسعى أورلاندو للفوز بأول لقب إفريقي له منذ الفوز بدوري الأبطال 1995 وكأس السوبر 1996.

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ويلتقي الفريقان على ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا في التاسعة مساءً.

ويتواجد على تقنية الفيديو: طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

لمتابعة لمباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: الحارس يمنع هدفا من الفحلي من داخل الست ياردات

ق 23: تسديدة من لورش يتصدى لها الحارس

ق 18: رأسية تمر أعلى مرمى النهضة دون خطورة محققة

ق 13: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة قوية على الطائر من مهدي أوبيلا تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

نهائي الكونفدرالية نهضة بركان أورلاندو بايرتس
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