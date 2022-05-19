مباشر في إنجلترا.. إيفرتون (0) - (2) كريستال.. فيلا (0) - (1) بيرنلي.. تشيلسي (1) - (1) ليستر

الخميس، 19 مايو 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

ريتشارلسون إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام مؤجلات الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد القادم.

ويلعب إيفرتون مع كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين.

بينما يلعب أستون فيلا مع بيرنلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر.

وأخيرا يلعب تشيلسي مع ليستر سيتي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين.

ويسعى إيفرتون للنجاة من الهبوط، حيث يحتل المركز السادس عشر بـ 36 نقطة، بفارق نقطتين عن بيرنلي الثامن عشر، بينما يتوسطهما ليدز يونايتد في المركز السابع عشر بـ 35 نقطة.

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موقف الهبوط (محدث وفقا للنتائج الحالية)

16- إيفرتون (36 نقطة)

17- بيرنلي (35 نقطة)

18- ليدز يونايتد (35 نقطة)

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إيفرتون (1) - (2) كريستال بالاس

ق 55 مايكل كين يقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36 جووووووول جوردان أيو يزيد وضع إيفرتون تعقيدا بالهدف الثاني

ق 21 جوووووووول جان فيليب ماتيتا يسجل الهدف الأول لكريستال بالاس.. موقف إيفرتون يتعقد

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أستون فيلا (0) - (0) بيرنلي

نهاية الشوط الأول

ق 45 جووووووول ركلة جزاء لصالح بيرنلي بعد سقوط ماكسويل كورنيه.. يحولها أشلي بارنز إلى هدف على يمين إيميليانو مارتينيز

بداية المباراة

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تشيلسي (0) - (1) ليستر سيتي

نهاية الشوط الأول

ق 35 جوووووووووول التعادل لتشيلسي من ماركوس ألونسو بتسديدة هوائية بعد عرضية من ريس جيمس

ق 7 جووووول جيمس ماديسون يسدد كرة من خارج المنطقة تغافل ميندي وتسكن الشباك

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي إيفرتون كريستال بالاس بيرنلي أستون فيلا تشيلسي ليستر سيتي
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