رومانو: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ماركوس ألونسو

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو يحتفل بهدفه

يقترب برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

ويلعب ألونسو ضمن صفوف تشيلسي منذ 2016 قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وكتب رومانو في تويتر: "المفاوضات بين برشلونة وماركوس ألونسو متقدمة جدا، إنه يريد العودة إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف "الأمر يتوقف على قرار تشيلسي بشأن سعر اللاعب، حيث لا ينوي برشلونة دفع مبلغ كبير في ظل انتهاء عقد ألونسو بنهاية الموسم المقبل".

صاحب الـ31 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 45 مباراة سجل 4 وصنع 6 أهداف بجميع المسابقات.

وشارك ألونسو مع تشيلسي منذ انضمامه لصفوف البلوز خلال 211 مباراة سجل 28 هدف وصنع 23.

وتوج الظهير الأيسر الإسباني بـ5 ألقاب رفقة تشيلسي (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدوري الأوروبي، كأس العالم للأندية).

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