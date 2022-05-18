مباشر نهائي الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (1) رينجرز.. الشوط الإضافي الأول

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

رافائيل بوري - إنتراخت فرانفكورت ورينجرز - نهائي الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانفكورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي التي تقام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق70: جوووووووول التعاااااااااادل لفرانكفورت عن طريق رافائيل سانتوس بوري بعد متابعته عرضية قادمة من الناحية اليسرى حولها بيمناه في الشباك.

ق57: جووووووووول أووووووول لرينجرز عن طريق جو أريبو بعد خطأ فادح من دجيبريل سو بعدما أعاد الكرة للخلف ليستغل مهاجم رينجرز الأمر وينفرد بالمرمى ويطلق تسديدة زاحفة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: رأسية من ليندستروم تصدى لها حارس فرانفكورت.

ق32: تسديدة يسارية زاحفة من كوستيتش لكنها مرت لخارج الملعب.

ق26: تسديدة يسارية قوية من جو أريبو مرت بجوار مرمى فرانفكورت بقليل.

ق20: تسديدة من كناوف تصدى لها حارس رينجرز وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق11: انفراد لفرانكفورت من دايتشي كامادا لكن حارس رينجرز تصدى له.

ق5: إصابة مبكرة لسيباستيان رودي لاعب فرانفكورت وتوقف اللعب لعلاجه ووضع ضمادة على رأسه.

انطلاق المباراة.

نهائي الدوري الأوروبي رينجرز فرانفكورت
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