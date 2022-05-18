مباشر نهائي الدوري الأوروبي – فرانكفورت (0) - (0) رينجرز.. هجوم ألماني

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

رينجرز ضد بوروسيا دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانفكورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي التي تقام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق38: رأسية من لوندسترام تصدى لها حارس فرانفكورت.

ق32: تسديدة يسارية زاحفة من كوستيتش لكنها مرت لخارج الملعب.

ق26: تسديدة يسارية قوية من جو أريبو مرت بجوار مرمى فرانفكورت بقليل.

ق20: تسديدة من كناوف تصدى لها حارس رينجرز وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق11: انفراد لفرانكفورت من دايتشي كامادا لكن حارس رينجرز تصدى له.

ق5: إصابة مبكرة لسيباستيان رودي لاعب فرانفكورت وتوقف اللعب لعلاجه ووضع ضمادة على رأسه.

انطلاق المباراة.

نهائي الدوري الأوروبي رينجرز فرانفكورت
نرشح لكم
ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – ثلاثي هجومي لرينجرز.. وخماسي في وسط فرانكفورت شميدت يتولى تدريب بنفيكا حتى 2024 جايمي ريدناب: ليفربول في ورطة بسبب راتب صلاح.. فان دايك هو أهم لاعب بالنادي قرار تاريخي.. الاتحاد الأمريكي يعادل أجور فرق الرجال والسيدات فيراتي: شعرت بألم في المعدة بعد ظهور مبابي في مدريد تحذير من كاراجير لـ صلاح: انظر لما حدث مع كوتينيو وفينالدوم.. كل شيء في ليفربول يناسبك اقترب من الانضمام؟ ديبالا يشتري منزلا قريبا من مقر إنتر في ميلانو
أخر الأخبار
كرة يد – يحيى خالد يقود فيزبريم لـ نصف نهائي أبطال أوروبا 6 دقيقة | كرة يد
بعد العودة لـ القاهرة.. بدر بانون يحضر مباراة الأهلي والبنك في الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي الدوري الأوروبي – فرانكفورت (0) - (0) رينجرز.. هجوم ألماني ساعة | الكرة الأوروبية
ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر توخيل: أرفض الحكم على الموسم من خلال ركلتي جزاء.. وهدفنا المركز الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
أوباميانج يعتزل اللعب دوليا مع منتخب الجابون ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – ثلاثي هجومي لرينجرز.. وخماسي في وسط فرانكفورت ساعة | الكرة الأوروبية
شميدت يتولى تدريب بنفيكا حتى 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا