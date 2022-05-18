مباشر نهائي الدوري الأوروبي – فرانكفورت (0) - (0) رينجرز.. هجوم ألماني
الأربعاء، 18 مايو 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانفكورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي التي تقام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
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ق38: رأسية من لوندسترام تصدى لها حارس فرانفكورت.
ق32: تسديدة يسارية زاحفة من كوستيتش لكنها مرت لخارج الملعب.
ق26: تسديدة يسارية قوية من جو أريبو مرت بجوار مرمى فرانفكورت بقليل.
ق20: تسديدة من كناوف تصدى لها حارس رينجرز وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.
ق11: انفراد لفرانكفورت من دايتشي كامادا لكن حارس رينجرز تصدى له.
ق5: إصابة مبكرة لسيباستيان رودي لاعب فرانفكورت وتوقف اللعب لعلاجه ووضع ضمادة على رأسه.
انطلاق المباراة.
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