انتهى نهائي الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (1) رينجرز.. انتصار الألمان بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانفكورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي التي تقام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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رافائيل بوري يسجل الركلة الخامسة بنجاح ويقود فرانكفورت للتتويج بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

كيمار روفي يسجل الركلة الخامسة لرينجرز بنجاح.

فيليب كوستيتش يسجل الركلة الرابعة بنجاح لفرانكفورت.

آرون رامسي يهدر الركلة الرابعة وكيفن تراب يتصدى له.

دايتشي كامادا يسجل الركلة الثالثة بنجاح.

سكوت أرفيلد يسجل الركلة الثالثة لرينجرز بنجاح.

أجدين هروستيتش يدرك التعادل بنجاح.

ستيفين ديفيز يسجل الركلة الثانية لرينجرز بنجاح.

كريستوفر لينز يدرك التعادل لفرانفكورت من الركلة الأولى.

جيمس تافيرنيير يسجل الركلة الأولى لرينجيز بنجاح.

نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني والتعادل بهدف لمثله مازال مستمرا.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق69: جوووووووول التعاااااااااادل لفرانكفورت عن طريق رافائيل سانتوس بوري بعد متابعته عرضية قادمة من الناحية اليسرى حولها بيمناه في الشباك.

ق57: جووووووووول أووووووول لرينجرز عن طريق جو أريبو بعد خطأ فادح من دجيبريل سو بعدما أعاد الكرة للخلف ليستغل مهاجم رينجرز الأمر وينفرد بالمرمى ويطلق تسديدة زاحفة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: رأسية من ليندستروم تصدى لها حارس فرانفكورت.

ق32: تسديدة يسارية زاحفة من كوستيتش لكنها مرت لخارج الملعب.

ق26: تسديدة يسارية قوية من جو أريبو مرت بجوار مرمى فرانفكورت بقليل.

ق20: تسديدة من كناوف تصدى لها حارس رينجرز وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق11: انفراد لفرانكفورت من دايتشي كامادا لكن حارس رينجرز تصدى له.

ق5: إصابة مبكرة لسيباستيان رودي لاعب فرانفكورت وتوقف اللعب لعلاجه ووضع ضمادة على رأسه.

انطلاق المباراة.