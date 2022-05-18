مباشر في الدوري - البنك (0)-(0) الأهلي.. شريف يهدر فرصة التقدم

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري، التي تقام بملعب المقاولون العرب.

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ق 11: الكرة تصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء ويسدد والكرة تمر جوار القائم

ق 9: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار المرمى

ق 8: ركلة حرة مباشرة يسددها محمود وحيد ويتصدى لها الزنفلي

ق 3: خطورة أولى من البنك وارتباك في دفاع الأهلي

انطلاق المباراة

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