مباشر في الدوري - البنك (0)-(0) الأهلي.. شريف يهدر فرصة التقدم
الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري، التي تقام بملعب المقاولون العرب.
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ق 43: شريف يهدر أخطر فرصة حمراء
ق 42: اختراق من طاهر وفرصة خطيرة للأهلي
ق 31: طرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي
ق 30: جووول أول للأهلي عن طريق محمود وحيد
ق 18: رأسية من بامبو يتصدى لها الشناوي
ق 15: تسديدة قوية من أحمد سعيد يبعدها الشناوي لركنية
ق 13: فرصة خطيرة جديدة للأهلي من هجمة مرتدة سريعة لبيرسي تاو
ق 11: الكرة تصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء ويسدد والكرة تمر جوار القائم
ق 9: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار المرمى
ق 8: ركلة حرة مباشرة يسددها محمود وحيد ويتصدى لها الزنفلي
ق 3: خطورة أولى من البنك وارتباك في دفاع الأهلي
انطلاق المباراة
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