مباشر في الدوري - البنك (0)-(0) الأهلي.. شريف يهدر فرصة التقدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري، التي تقام بملعب المقاولون العرب.

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ق 43: شريف يهدر أخطر فرصة حمراء

ق 42: اختراق من طاهر وفرصة خطيرة للأهلي

ق 31: طرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي

ق 30: جووول أول للأهلي عن طريق محمود وحيد

ق 18: رأسية من بامبو يتصدى لها الشناوي

ق 15: تسديدة قوية من أحمد سعيد يبعدها الشناوي لركنية

ق 13: فرصة خطيرة جديدة للأهلي من هجمة مرتدة سريعة لبيرسي تاو

ق 11: الكرة تصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء ويسدد والكرة تمر جوار القائم

ق 9: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار المرمى

ق 8: ركلة حرة مباشرة يسددها محمود وحيد ويتصدى لها الزنفلي

ق 3: خطورة أولى من البنك وارتباك في دفاع الأهلي

انطلاق المباراة