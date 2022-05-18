انتهت في الدوري - البنك (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري، التي تقام بملعب المقاولون العرب.

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انتهت

ق 90+1: أفشة يسدد وكرته تمر بجوار القائم

ق 80: نزول وليد سليمان بدلا من عبد القادر

ق 64: نزول صلاح محسن بدلا من محمد شريف

ق 59: فرصة جديدة مهدرة من بامبو

ق 58: خروج محمد الشناوي وطاهر ونزول علي لطفي وحسين الشحات

ق 55: محمد هلال يهدر انفرادا مؤكدا أمام الشناوي

ق 53: كريم بامبو يهدر والمرمى خالي بعد عرضية يعقوبو

ق 49: فرصة خطيرة للأهلي من محمد شريف بعد عرضية من تاو

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: شريف يهدر أخطر فرصة حمراء

ق 42: اختراق من طاهر وفرصة خطيرة للأهلي

ق 31: طرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي

ق 30: جووول أول للأهلي عن طريق محمود وحيد

ق 18: رأسية من بامبو يتصدى لها الشناوي

ق 15: تسديدة قوية من أحمد سعيد يبعدها الشناوي لركنية

ق 13: فرصة خطيرة جديدة للأهلي من هجمة مرتدة سريعة لبيرسي تاو

ق 11: الكرة تصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء ويسدد والكرة تمر جوار القائم

ق 9: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار المرمى

ق 8: ركلة حرة مباشرة يسددها محمود وحيد ويتصدى لها الزنفلي

ق 3: خطورة أولى من البنك وارتباك في دفاع الأهلي

انطلاق المباراة

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