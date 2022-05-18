اقترب من الانضمام؟ ديبالا يشتري منزلا قريبا من مقر إنتر في ميلانو

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

ودع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس جماهير الفريق بعدما أعلن رحيله عن الفريق هذا الصيف.

التقارير تربط ديبالا بانتقال وشيك إلى إنتر الإيطالي على هامش انتهاء عقده مع يوفنتوس يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ديبالا اشترى منزلًا جديدًا في ميلانو، بالقرب من مقر إنتر.

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وأفادت صحيفة "لا جازيلتا ديلو سبورت" الإيطالية في وقت سابق أن ديبالا اجتمع بجوزيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوي واتفقا على توقيع عقد يستمر لأربع سنوات.

وسيحصل اللاعب الأرجنتيني وفقا للتقرير على ستة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

كما أن ديبالا سيكون له دورا أساسيا في تشكيل الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

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