مؤتمر كلوب - بدلاء ليفربول مثل الفيراري في المرآب

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بفوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول لاعبي فريقه بالسيارات "الفيراري" بعد الفوز أمام ساوثهامبتون في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وخطف ليفربول الفوز أمام ساوثهامبتون هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي. (طالع تفاصيل المباراة)

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا بالأداء، كان مؤثرا بعض الشيء، لأكون صادقا".

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وأضاف " هارفي إليوت، كورتيس جونز، تاكومي مينامين، أوكسليد تشامبرلين مثل سيارات فيراري في المرآب".

وتابع "ما حدث كان استثنائيا وبسبب هؤلاء الأولاد".

فوز ليفربول قلص الفارق بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل جولة من النهاية.

وعلّق كلوب على سباق الدوري، قائلا: "علينا أن نفوز بمباراتنا أولا، إنها صعبة بما فيه الكفاية".

وعن إذا كان سيجري حديثا مع ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا، رد: "نعلم جميعا أن فيلا يريد الفوز لأن فيلا يريد الفوز".

وأتم "حدثت أشياء كثيرة في النصف الثاني من الموسم، إذا أصبحنا أبطالا فسيكون ذلك مستحقا أيضا".

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون فيما يلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد الأحد المقبل في الجولة الأخيرة.

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