انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) - (1) ساوثهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول و ساوثهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط قبل جولة الختام فيما يبحث ساوثهامبتون عن تحقيق نتيجة إيجابية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.

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ق75: تسديدة قوية من مينامينو تمر بجوار مرمى ساوثهامبتون

ق66: جويل ماتيب يسجل الهدف الثاني من رأسية مخادعة

ق 55: هارفي إيلوت كان قريب من تسجيل الهدف الثاني لكن الكرة هزت الشباك الخارجية

ق48: تسديدة جوتا القوية تمر بالقرب من مرمى ساوثهامبتون

بداية الشوط الثاني

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ق46: جو جوميز مدافع ليفربول يتعرض للغصابة بعد تدخل قوي من محمد ساليسو مدافع ساوثهامبتون

ق44: أليسون يتدخل ويبعد تمريرة ماتيب القصيرة

ق33: فيرمينو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة هارفي إيليوت

ق26: مينامينو يستغل تمريرة فيرمينو ويسجل هدف التعادل

ق17: فيرمينو يسجل برأسية وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق12: ريدموند يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك أليسون بيكير

ق 9: تصدى اليسون بيكير لفرصة هدف محقق بعد إنفراد أرماندو بورخا مهاجم ساوثهامبتون.

ق6: فيرمينيو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع ساوثهامبتون لكن حكم المباراة يطلب استمرار اللعب

ق3: روبرتسون يرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون

بداية المباراة