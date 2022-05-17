مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (1) ساوثهامبتون.. هدف ملغي للضيوف

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول و ساوثهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط قبل جولة الختام فيما يبحث ساوثهامبتون عن تحقيق نتيجة إيجابية.

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ق17: فيرمينيو يسجل برأسية وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق12: ريموند يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك أليسون بيكير

ق 9: تصدى اليسون بيكير لفرصة هدف محقق بعد إنفراد أرماندو بورخا مهاجم ساوثهامبتون.

ق6: فيرمينيو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع ساوثهامبتون لكن حكم المباراة يطلب استمرار اللعب

ق3: روبرتسون يرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون

بداية المباراة