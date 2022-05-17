مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (1) ساوثهامبتون.. هدف ملغي للضيوف

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

فريق ليفربول في ملعب ويمبلي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول و ساوثهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط قبل جولة الختام فيما يبحث ساوثهامبتون عن تحقيق نتيجة إيجابية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.

اضغط هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق17: فيرمينيو يسجل برأسية وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل

ق12: ريموند يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك أليسون بيكير

ق 9: تصدى اليسون بيكير لفرصة هدف محقق بعد إنفراد أرماندو بورخا مهاجم ساوثهامبتون.

ق6: فيرمينيو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع ساوثهامبتون لكن حكم المباراة يطلب استمرار اللعب

ق3: روبرتسون يرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون

بداية المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - غياب صلاح وماني.. وكلوب يدفع بالبدلاء أمام ساوثامبتون فان باستن يطالب تين هاج بالتعاقد مع زياش محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ليفربول يعلن أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل روبيرتسون يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال مدريد.. وحالة محمد صلاح تصريحات غامضة من كلوب بشأن مبابي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو - الزمالك والجيش.. وفرصة ليفربول لإشعال المنافسة تقرير: جوندوجان خارج حسابات مانشستر سيتي الموسم المقبل
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس 18 دقيقة | كرة يد
ضحية علي ماهر المفضلة.. فيوتشر يهزم الاتحاد في مباراة الـ 7 أهداف 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (1) ساوثهامبتون.. هدف ملغي للضيوف 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) طلائع الجيش.. عواد يتألق 45 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل طلائع الجيش - فيكتوري يقود الهجوم.. وعودة علي الفيل للدفاع 48 دقيقة | الدوري المصري
كاف يكشف عن كرة نهائي الكونفدرالية 51 دقيقة | الكونفدرالية
قائمة الأهلي - ظهور ثنائي الشباب بسبب غياب الرباعي الأساسي أمام البنك 53 دقيقة | الدوري المصري
الريان القطري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع موسيماني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا