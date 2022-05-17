انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) - (1) ساوثهامبتون
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول و ساوثهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط قبل جولة الختام فيما يبحث ساوثهامبتون عن تحقيق نتيجة إيجابية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.
ق75: تسديدة قوية من مينامينو تمر بجوار مرمى ساوثهامبتون
ق66: جويل ماتيب يسجل الهدف الثاني من رأسية مخادعة
ق 55: هارفي إيلوت كان قريب من تسجيل الهدف الثاني لكن الكرة هزت الشباك الخارجية
ق48: تسديدة جوتا القوية تمر بالقرب من مرمى ساوثهامبتون
بداية الشوط الثاني
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ق46: جو جوميز مدافع ليفربول يتعرض للغصابة بعد تدخل قوي من محمد ساليسو مدافع ساوثهامبتون
ق44: أليسون يتدخل ويبعد تمريرة ماتيب القصيرة
ق33: فيرمينو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة هارفي إيليوت
ق26: مينامينو يستغل تمريرة فيرمينو ويسجل هدف التعادل
ق17: فيرمينو يسجل برأسية وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل
ق12: ريدموند يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك أليسون بيكير
ق 9: تصدى اليسون بيكير لفرصة هدف محقق بعد إنفراد أرماندو بورخا مهاجم ساوثهامبتون.
ق6: فيرمينيو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع ساوثهامبتون لكن حكم المباراة يطلب استمرار اللعب
ق3: روبرتسون يرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون
بداية المباراة