مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني ومشاركة بنشرقي

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

رجب عمران - طلائع الجيش - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 46: مشاركة أشرف بنشرقي بدلا من عبد الله جمعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: محاولات بيضاء تصطدم بدفاع قوي من لاعبي الجيش

ق 43: رأسية الونش تمر أعلى عارضة بسام

ق 42: رأسية ترتطم بمدافع الجيش ومطالبات بركلة جزاء

ق 40: إصابة حمزة المثلوثي

ق 37: بطاقة صفراء لمحمد أشرف روقا

ق 27: عرضية من الجهة اليسرى ويتابعها أحمد سمير بتسديدة تمر أعلى العارضة

ق 22: أحمد سمير يراوغ ويسدد كرة يتصدى لها عواد

ق 8: إصابة إمام عاشور ويتلقى العلاج

ق 1: أحمد سمير يسدد كرة على الطائر وعواد يتألق

بداية اللقاء

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