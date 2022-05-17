استراحة في الدوري - الزمالك (0) (0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+2: محاولات بيضاء تصطدم بدفاع قوي من لاعبي الجيش
ق 43: رأسية الونش تمر أعلى عارضة بسام
ق 42: رأسية ترتطم بمدافع الجيش ومطالبات بركلة جزاء
ق 40: إصابة حمزة المثلوثي
ق 37: بطاقة صفراء لمحمد أشرف روقا
ق 27: عرضية من الجهة اليسرى ويتابعها أحمد سمير بتسديدة تمر أعلى العارضة
ق 22: أحمد سمير يراوغ ويسدد كرة يتصدى لها عواد
ق 8: إصابة إمام عاشور ويتلقى العلاج
ق 1: أحمد سمير يسدد كرة على الطائر وعواد يتألق
بداية اللقاء