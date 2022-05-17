مباشر في الدوري - الزمالك يواجه طلائع الجيش

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

رجب عمران - طلائع الجيش - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش في الدوري
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