مباشر في الدوري - الزمالك يواجه طلائع الجيش
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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